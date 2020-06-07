الإدارة الذاتية تمتثل لقانون “قيصر” وتمنع نقل القمح إلى الحكومة السورية

2020/06/07 | 17:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت “#الإدارة_الذاتية” في #الرقة عن عزمها شراء محصول #القمح بتسعيرة جديدة تعادل سعر صرف #الدولار، ولكن التسعيرة ستحدد لاحقاً بعد توريد المزارعين لمحصول #القمح إلى مراكز #الحبوب التابعة لها.وكشف “عبد حامد المهباش” الرئيس المشترك…

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