خانقين تطالب بعودة البيشمركة والآسايش


خانقين تطالب بعودة البيشمركة والآسايش
2020/06/07 | 17:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خانقين تطالب بعودة البيشمركة والآسايش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 17:18.

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