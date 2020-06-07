وزارة الصحة تعلن تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق

2020/06/07 | 17:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (٨٦٠٩) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٠٣٠٥٣). – سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٢٦٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٢٦٥ بغداد/

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