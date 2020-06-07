خاص لـ” العهد نيوز”.. الانبار تتخذ اجراءات صحية غير مسبوقة بعد تسجيل اصابات جديدة بكورونا

2020/06/07 | 17:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد قائممقام الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي، اليوم الاحد، بان الجهات المعنية اتخذت تدابير احترازية لتجنب تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا .وقال الحلبوسي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية وبالتنسيق مع القوات الامنية اتخذت اجراءات احترازية غير مسبوقة في قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، للحيلولة دون تسجيل […]

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