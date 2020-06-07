ظريف يتصل هاتفيا بوزير الخارجية العراقي الجديد

2020/06/07 | 17:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف هاتفيا اليوم الاحد بوزير الخارجية العراقي الجديد فؤاد حسين بمناسبة تسنّمه منصبه....

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