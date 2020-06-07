استقطاع رواتب الموظفين شماعة فشل الحكومة

2020/06/07 | 17:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ضياء محسن الاسدي… سؤال يطرح نفسه حاليا في الأوساط الشعبية العراقية هل سيصبح الموظف العراقي الجدار المتين والصلب الذي يسند ظهر الحكومة المكشوف واقتصادها المتهالك الضعيف في ظل التقلبات الاقتصادية وانتكاساته في العالم أجمع أو المنقذ للحكومة في زمن الصعوبات المالية التي تعصف بها ونحن نسمع التهديدات المتكررة التي تطال رواتب الموظفين والمتقاعدين […]

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