لعنة فلويد تصل المانيا .. إصابة 28 شرطيا واعتقال 93 شخصا في احتجاجات مناهضة للعنصرية

2020/06/07 | 17:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تظاهر الآلآف من الألمان في العديد من المدن الكبرى للاحتجاج على العنصرية وعنف الشرطة بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد.وقدرت الشرطة أن حوالي 15000 شخص تدفقوا إلى ساحة ألكسندر بلاتز المركزية في برلين ،وفقًا لوسائل الإعلام الألمانية.وقالت الشرطة في وقت مبكر، اليوم الأحد إن 28 شرطيا أصيبوا خلال المظاهرات، كما أنها أشارت إلى إلقاء القبض على 93 شخصا، وتم نقل ثلاثة من الضباط إلى المستشفى.وكان هناك تواجد شرطي مكثف يقدر بنحو 800 ضابط، لمحاولة منع العنف فى التظاهرات إذ اندلعت أعمال العنف بالقرب من محطة ألكسندر بلاتز.وقالت الشرطة إن اعتقالات أخرى تم إجراؤها بتهمة التعدي على ضباط إنفاذ القانون ومقاومتهم والاعتداء عليهم ، ومحاولة إطلاق سراح السجناء وانتهاك قوانين مكافحة العدوى خلال جائحة الفيروس التاجي.

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