نخاسية التفاوض

2020/06/07 | 17:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اويس القرني… أهم مايمكن رصده عن المفاوضات القادمة بين العراق وامريكا هو مايلي :- 🔳أن الجانب الامريكي مستعد لها بشكل كامل 🔳لاتوجد مؤشرات مقنعة عن استعداد العراق للتفاوض مع دولة كامريكا 🔳أن الجانب الامريكي ينظر للمفاوضات على انها فرصة للاملاءات على الجانب العراقي وتعويض ما تم خسارته في اتفاقية الاطار الستراتيجي 🔳أن الجانب […]

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