2020/06/07 | 17:28 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يسجل ارتفاعا جديدا في أعداد المصابين والوفيات بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 17:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل ارتفاعا جديدا في أعداد المصابين والوفيات بكورونا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل ارتفاعا جديدا في أعداد المصابين والوفيات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).