الكاظمي يتسلم رسالة من نظيره البريطاني بوريس جونسون

2020/06/07 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رسالة خطية من نظيره البريطانيبوريس جونسون، نقلها السفير البريطاني في بغداد “ستيفن هيكي”.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ان السفير “هيكي” نقل للكاظمي تحيات رئيس وزراء بريطانيا، واستعداد بلاده لدعم الحكومة العراقية في تصديها لعدد من التحديات، والتي تأتي في مقدمتها مواجهة جائحة كورونا، وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي.

من جهته أثنى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على دعم بريطانيا للعراق، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما، فيما بحث الجانبان خلال اللقاء، تعزيز التعاون بين العراق وبريطانيا، في المجال الأمني والاقتصادي والاستثماري، إضافة الى الأوضاع في العراق والمنطقة.

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