2020/06/07 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: الحكومة ستوظف كل إمكانياتها من أجل الارتقاء بالواقع الخدمي للمواطنين

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