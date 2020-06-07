البرزنجي : كورونا خرج عن السيطرة والوباء ينذر بكارثة إنسانية كبرى

2020/06/07 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير الصحة في إقليم كردستان سامان البرزنجي، من حدوث كارثة إنسانية كبرى، نتيجة خروج وباء كورونا عن السيطرة على حد تعبيره.

وأكد البرزنجي في تصريح، ان الأوضاع خطيرة وتمضي من سيء إلى أسوء، بسبب زيادة أعداد الإصابة وانتقال العدوى، مقابل انخفاض حالات الشفاء،وارتفاع نسبة انتقال العدوى منذ بداية المرحلة الثانية من تفشي الفيروس، إضافة الى وجود حالات حرجة، وارتفاع نسبة الوفيات من واحد بالمئة الى نحو اثنين بالمئة، مشيرا الى وصول عدد الإصابات في محافظات الإقليم الى الف ومئتين واثنتين وعشرين، وارتفاع عدد الوفيات الى خمس وعشرين، في وقت كانت فيه حالات الإصابة الراقدة في مستشفيات الإقليم ثلاث حالات فقط قبل عيد الفطر.

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