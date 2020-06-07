2020/06/07 | 17:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيبت الفناة الكوردية والممثلة الدرامية نرمين كاواني بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وترقد الان باحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة السليمانية بحالة صحية غير مستقرة.

وعلمت شفق نيوز من مقربين منها ان كاواني وجهت النصح للناس بالالتزام بالتعليمات الصحية لان الامور اذا خرجت عن السيطرة لن ينفع اي شيء.

وترقد كاواني منذ اكثر من 14 يوما في المستشفى ووضع لها الاطباء برنامجا للعلاج لمدة شهر، وقد اصيبت بعدوى الفيروس عند تسلمها المال من احد الفنادق المزدحمة في مدينة السليمانية.

وتعد كاواني من الممثلات الكورديات البارزات وادت ادوارا رئيسية في العديد من الاعمال الدرامية المهمة واشتهرت بإدائها شخصية (سباو) في مسلسل (ارزو= الرغبة).



وهي تترأس الملتقى السينمائي في نظر النساء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالسليمانية .. اصابة فنانة كوردية بفيروس كورونا وحالتها غير مستقرة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالسليمانية .. اصابة فنانة كوردية بفيروس كورونا وحالتها غير مستقرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).