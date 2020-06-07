مطار النجف ينفي شائعات توقف صرف رواتب العاملين فيه

2020/06/07 | 17:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نفى مطار النجف، اليوم الأحد، شائعات توقف صرف رواتب العاملين فيه.وذكر المطار في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، ان “بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت شائعات بتوقف المطار عن صرف الرواتب للعاملين فيه”.وأضاف أن “ادارة المطار تنفي هذه الشائعات جملة وتفصيلاً وتؤكد التزامها التام بدفع الراوتب لجميع العاملين في المطار بالرغم […]

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