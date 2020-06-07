2020/06/07 | 17:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفايروس كورونا في البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 17:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفايروس كورونا في البلاد) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفايروس كورونا في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).