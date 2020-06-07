السعودية : 3045 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

2020/06/07 | 17:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 1026، و36 وفاة.وسجلت الرياض 717 إصابة، ومكة المكرمة 623، وجدة، 351، والدمام 257.كما بلغ إجمالي الحالات المصابة 101914، وإجمالي حالات التعافي 72817.إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أمس السبت عن إطلاق عيادات “تطمن”، وهي مخصصة لكل من يشعر […]

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