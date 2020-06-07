صالح والكاظمي يبحثان تنفيذ البرنامج الحكومي

2020/06/07 | 17:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأحد، رئيس العراق برهم صالح وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الأساسية....

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