العراق يعلن استئناف التبادل التجاري مع ايران في منفذ زرباطية

2020/06/07 | 17:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، الاحد، استئناف التبادل التجاري في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط العراقية وبواقع يومين في الا...

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