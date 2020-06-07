تسجيل 1268 اصابة و28 وفاة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

2020/06/07 | 17:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يشهد ارتفاعا كبيرا في عدد اصابات كورونا

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