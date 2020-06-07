تاخير الرواتب لمن يحارب و يدافع عن البلد

2020/06/07 | 17:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / احمد عبد الصاحب كريم… علينا ان لا نستغرب من مقولة ( العراق بلد العجائب) لاننا جميعا في هذا البلد الجميل عشنا و شاهدنا الكثير من العجائب العشرات من المليارات تصرف على الكهرباء و التي يجب ان تولد طاقة كهربائية لجميع ول الشرق الاوسط و لكننا لغاية الان ننفق الكثير من الاموال من جيوبنا […]

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