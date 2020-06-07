خاص لـ”العهد نيوز”.. أحصائية حالات الانتحار خلال نصف الاول من العام الحالي في الموصل

2020/06/07 | 17:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن معاون مكتب نينوى لمفوضية حقوق الانسان نشوان سالم، اليوم الاحد، عن تسجيل 6 حالات انتحار خلال نصف الاول من عام 2020 في محافظة نينوى اغلبهم ضمن فئة الشباب .وقال نشوان سالم في حديث لـ” العهد نيوز” , بان مفوضية حقوق الانسان في نينوى سجلت 6 حالات انتحار خلال النصف الاول من […]

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