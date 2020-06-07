تحذيرات من الفتنة … جرس الطائفية يقرع في بيروت

2020/06/07 | 17:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… بعد أن شهدت التظاهرات التي دعت إليها مجموعات عدة في حراك “17 تشرين” توترات في وسط العاصمة اللبنانية، وبعد وقوع اشتباكات في مناطق ببيروت تجمع بين مناصرين لتيار المستقبل (بزعامة سعد الحريري) وآخرين مناوئين لسياسته، وبين مناصرين لحزب الله وحركة أمل مساء السبت، علقت قيادة الجيش على الأحداث.وقالت في بيان الأحد: “بتاريخ […]

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