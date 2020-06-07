الدليمي :انباء اصابة 13 شيخ عشيرة بفيروس كورونا بعد لقاء وزير الدفاع

2020/06/07 | 17:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار وصف محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، اليوم الأحد، الانباء التي افادت إصابة شيوخ عشائر من المحافظة بفيروس كورونا بعد لقائهم وزير الدفاع جمعة عناد بـ"المغرضة".وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان، انه" ينفي الانباء التي اوردتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية والتي تحدثت عن إصابة 13 شيخاً من ابناء المحافظة بفيروس كورونا على خلفية استقبالهم لوزير الدفاع خلال زيارته للانبار قبل عدة أيام".ووصف المكتب هذه الانباء، بـ"الكاذبة والمغرضة"، داعيا مستخدمي مواقع التواصل الى "توخي الدقة في نشر المعلومة والاعتماد على المصادر الرسمية في نشر الاخبار".

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