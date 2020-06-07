ترامب يأمر الحرس الوطني بالانسحاب من العاصمة

2020/06/07 | 17:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات الحرس الوطني بالانسحاب من العاصمة واشنطن، بعد أن خفت حدة الاحتجاجات فيها.وقال ترامب في تغريدة: "أعطيت للتو أمرا لقوات الحرس الوطني حتى تبدأ بعملية الانسحاب من العاصمة واشنطن، بما أن الأمور صارت تحت السيطرة الكاملة الآن.سوف يذهبون (الحرس الوطني) إلى منازلهم، لكنهم قد يعودون بسرعة مرة أخرى إذا تطلب الأمر.لقد خرج عدد قليل من المتظاهرين ليلة أمس".وأشار في تغريدة سابقة إلى أن "قناتي CNN وMSDNC تقومان بكل ما في وسعهما لتأجيج المتظاهرين، لحسن الحظ أن القليل من الناس يشاهدون هذين القناتين".

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