بصري بين الجبال 2 من 12 - عبدالحميد برتو

2020/06/07 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالحميد_برتو تساؤلات على قارعة الطريقأتم الطالب محمد الحجاج دراسته العليا في 18/8/1980 بالإتحاد السوفياتي السابق.



توجه على الفور الى العاصمة السورية ـ دمشق، من مدينة لی-;-نی-;-نغراد (بطرسبورغ).



قضى في الشام ثلاثة أسابيع، ضمن مجموعة وصفها بالرائعة، وأيام دمشق بالتي لا تنس.



غادروا جميعاً الى مدينة القامشلي.



مسجلاً بعض المشاعر والإنطباعات والأجواء.



يصف الحالة في سوريا، بأنها تميزت بنشاط مقلق للإ ......





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