2020/06/07 | 18:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: شهدت محافظة النجف، اليوم الاحد، تصعيداً جديداً من المتظاهرين فيها بعد انتهاء هدنة اعلنوها سابقاً، حيث حاصروا مقر الحكومة المحلية في مطالبة لإستقالة محافظ المدينة لؤي الياسري.وقال ناشطون ان الياسري استدعى كل القوات الامنية المتوفرة في المدينة لدفع المتظاهرين عن مبنى المحافظة، إذ وصل المئات من عناصر افواج شرطة الطوارىء والشرطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهار دامي في النجف: جرحى باشتباكات قرب مقر الحكومة وهجوم على المحافظ: “هذا من وعد بحماية المتظاهرين”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهار دامي في النجف: جرحى باشتباكات قرب مقر الحكومة وهجوم على المحافظ: “هذا من وعد بحماية المتظاهرين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).