امير الايزيديين يشيد بجهود المتطوعون الايزيديون الخلمتكارين في أداء اعمالهم في لالش

2020/06/07 | 18:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – الشيخان عبر سمو الامير “حازم تحسين سعيد” امير الايزيديين في العراق والعالم، عن شكره وتقديره العاليين لجهود الخلمتكارين الذين يعملون باخلاص وتفاني في معبد لالش وامام المزارات في القرى والمجمعات الايزيدية، وفي زيارة تفقدية لمتابعة اعمال معصرة الزيتون في معبد لالش، التقى سموه بالخلمتكارين واثنى على جهودهم التطوعية.وقال الامير بأن، “الخلمتكارين الايزيديين …

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