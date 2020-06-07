2020/06/07 | 18:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….في مدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية شمال مصر، وقعت حادثة جديدة من وقائع التنمر ضد مصابي كورونا، وتحديداً بين الأطباء.الواقعة تعرض لها الطبيب محمد الدمرداش، أخصائي الجراحة بمستشفى شبين الكوم التعليمي، قبل أسبوع.وكشف التفاصيل لـ”العربية.نت” قائلاً إنه من أبناء مدينة المحلة الكبرى ويعمل بمستشفى شبين الكوم التعليمي في محافظة المنوفية المجاورة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيب مصاب بكورونا يتخفى.. وأطباق الطعام تورطه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيب مصاب بكورونا يتخفى.. وأطباق الطعام تورطه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).