تراجع قيمة صادرات النفط السعودية 11 مليار دولار

2020/06/07 | 18:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد تراجع قيمة صادرات النفط السعودية 21.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام إلى 40 مليار دولار، بما يعادل انخفاضا بنحو 11 مليار دولار.

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