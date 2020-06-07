البرلمان يبحث مع وزارة الخارجية أسماء أعضاء الفريق المكلف بالتفاوض مع الجانب الامريكي

2020/06/07 | 18:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بحثت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الاحد، مع وزارة الخارجية أسماء أعضاء الفريق المكلف بالتفاوض مع الجانب الامريكي.

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