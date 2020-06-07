صحة النجف تكشف التوزيع الجغرافي لـ 28 اصابة بكورونا سُجلت اليوم

2020/06/07 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الاحد، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا والتوزيع الجغرافي للاصا...





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