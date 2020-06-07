أول صورة جماعية لحكومة مصطفى الكاظمي بعد استكمال الكابينة الوزارية

2020/06/07 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم ، الاحد 7 حزيران 2020، اول صورة جماعية للحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بعد استكمال كابينتها بـ 7 وزراء جدد جرى التصويت عليهم امس في البرلمان.

وعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الاولى بنصاب كامل بعد تصويت البرلمان على إحسان عبدالجبار اسماعيل وزيراً للنفط، وعلى فؤاد محمد حسين بكي، وزيراً للخارجية وأيفان فائق يعكوب جابرو، وزيراً للهجرة والمهجرين، وعلى محمد كريم جاسم صالح وزيراً للزراعة وعلاء احمد حسن عبيد، وزيراً للتجارة، و سالار عبدالستار محمد حسين وزيراً للعدل، إضافة إلى تصويت البرلمان على "حسن ناظم عبد حمادي، وزيراً للثقافة والسياحة والاثار".

بغداد اليوم - الديوانية

مصدر : المتظاهرون في الديوانية يحاصرون منزل المحافظ زهير الشعلان بالقرب من مبنى الحكومة المحلية ويعلنون "انتهاء شرعية الحكومة المحلية" ويطالبون الكاظمي بتنفيذ وعوده، بمحاسبة قتلة المتظاهرين ومحاسبة الفاسدين

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الاحد، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا والتوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة.

وجاء في الموقف ان "مختبر الصحة العامة في النجف وقطاعات الرعاية الصحية الاولية قام باجراء 380 فحصا

بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، اليوم الاحد،، بان هناك اكثر من 20 نافذة ايراد حكومي يلتهم الفساد نصف إيراداتها.

وقال الصفار في حديث لـ( بغداد اليوم) انه "قدم مقترحاً في اللجنة المالية النيابية حول عدم المس

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