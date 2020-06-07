توزيع كهرباء الجنوب: اعتماد برمجة 4:2 بسبب خروج خط عمارة _ واسط

2020/06/07 | 18:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب عن اعتماد برمجة الطاقة ٤ ساعات تجهيز مقابل ٢ ساعة، بسبب خروج خط عمارة _ واسط ٤٠٠ ك.ف.وقال مدير العلاقات والإعلام في الشركة أمين محي الدين في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه بالتنسيق مع مديرية مركز السيطرة الجنوبي تم اعتماد تلك البرمجة في المحطات […]

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