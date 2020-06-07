احتجاجات في “هونغ كونغ” ضد عنف الشرطة الأمريكية

2020/06/07 | 18:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تجمع عشرات الاشخاص امام القنصلية الامريكية في هونغ كونغ يوم الاحد احتجاجا على وفاة الامريكي جورج فلويد الذي توفي عندما ركع ضابط شرطة ابيض في مينيابوليس على رقبته.وقفت المتظاهرات، ومعظمهم من الطلاب الدوليين وأعضاء رابطة الاشتراكيين الديمقراطيين في هونغ كونغ، وهي مجموعة مناصرة سياسية لحقوق الإنسان، تحت المطر وهي تحمل صور فلويد […]

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