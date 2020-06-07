2020/06/07 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 28حالة وفاة و 282حالة شفاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 28حالة وفاة و 282حالة شفاء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 28حالة وفاة و 282حالة شفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).