2020/06/07 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت الجهات الصحية الإيرانية، ارتفاع جديدا في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن وباء كورونا في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث باسم لجنة مواجهة الوباء “كيانوش جيهانبور، في تصريح، ان أحدث حصيلة للضحايا أظهرت حدوث اثنتين وسبعين حالة وفاة جديدة، ليرتفع مجمل عدد الوفيات الى ثمانية آلاف ومئتين واحدى وتسعين، مشيرا في الوقت ذاته الى تسجيل الفين وثلاثمئة واربع وستين إصابة منذ يوم أمس، وهو ما يرفع حصيلة الاصابات الى مئة وواحد وسبعين الفا وسبعمئة وتسع وثمانين إصابة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 72 وفاة جديدة بكورونا يرفع عدد الوفيات إلى8291 حالة في إيران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 72 وفاة جديدة بكورونا يرفع عدد الوفيات إلى8291 حالة في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).