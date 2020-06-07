كبير أطباء سابق بالصحة العالمية يفجر مفاجأة حول موعد نهاية “كورونا”

2020/06/07 | 18:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… تَوَقّع أكاديمي رائد وكبير أطباء الأورام السابق بمنظمة الصحة العالمية، كارول سيكورا، أن “كوفيد-19” قد “يتلاشى من تلقاء نفسه” قبل أن يأتي العالم بأي لقاح.وكتب سيكورا، عميد كلية الطب بجامعة باكنغهام على “تويتر”: “هناك فرصة حقيقية بأن يحترق الفيروس بشكل طبيعي قبل تطوير أي لقاح”.وأثار التصريح رد فعل كبير نسبيًّا؛ مما […]

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