صحة الانبار لـ” العهد نيوز”: تسجيل 22 اصابة بفيروس كورونا في المحافظة

2020/06/07 | 18:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة الانبار انس العاني، اليوم الاحد، عن تسجيل 22 اصابة بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من مدن الانبار .وقال العاني في حديث لـ” العهد نيوز” ، ان ” مدن الانبار المختلفة سجلت 22 اصابة بفيروس مرض كورونا حيث سجلت قضاء هيت غربي الانبار 18 اصابة لأشخاص […]

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