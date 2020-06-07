عمر اوسي يطالب باستقالة الحكومة واستئناف الحوار مع الكورد

2020/06/07 | 18:21 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الكوردي في مجلس الشعب السوري عمر اوسي

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