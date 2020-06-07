الموقف الوبائي في العراق: 1268 إصابة جديدة

2020/06/07 | 18:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرفي ارتفاع جديد، سجل العراق مئات الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، الأحد، كما سجل 28 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

سجلت وزارة الصحة 1268 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس "كورونا"

وذكرت وزارة الصحة في بيان، 7 حزيران/يونيو، أن مختبراتها أجرت فحوصات على 8 آلاف و609 نماذج جديدة، وسجلت 1268 إصابة في عموم البلاد، موزعة كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 265

بغداد/ الكرخ: 243

مدينة الطب: 97

النجف: 28

البصرة: 121

السليمانية: 91

أربيل: 39

دهوك: 3

كربلاء: 28

واسط: 97

كركوك: 3

ديالى: 1

بابل: 43

ميسان: 39

الديوانية: 40

ذي قار: 68

المثنى: 12

صلاح الدين: 25

الأنبار: 22

نينوى: 3

الشفاء: 282 حالة، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: 189

بغداد/ الكرخ: 40

مدينة الطب: 8

النجف: 2

البصرة: 15

كربلاء: 1

ديالى: 1

واسط: 2

نينوى: 20

ميسان: 4

الوفيات: 28 حالة

بغداد/ الرصافة: 9

بغداد/ الكرخ: 5

مدينة الطب: 2

النجف: 1

السليمانية: 5

كركوك: 1

واسط: 1

الديوانية: 1

البصرة: 1

ميسان: 1

بابل: 1

مجموع الإصابات: 12366

مجموع حالات الشفاء: 5186

الراقدين الكلي: 6834

الراقدين في العناية المركزة: 69

مجموع الوفيات: 346

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