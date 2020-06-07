الموقف الوبائي في العراق: 1268 إصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة 1268 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس "كورونا"
وذكرت وزارة الصحة في بيان، 7 حزيران/يونيو، أن مختبراتها أجرت فحوصات على 8 آلاف و609 نماذج جديدة، وسجلت 1268 إصابة في عموم البلاد، موزعة كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 265
بغداد/ الكرخ: 243
مدينة الطب: 97
النجف: 28
البصرة: 121
السليمانية: 91
أربيل: 39
دهوك: 3
كربلاء: 28
واسط: 97
كركوك: 3
ديالى: 1
بابل: 43
ميسان: 39
الديوانية: 40
ذي قار: 68
المثنى: 12
صلاح الدين: 25
الأنبار: 22
نينوى: 3
الشفاء: 282 حالة، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: 189
بغداد/ الكرخ: 40
مدينة الطب: 8
النجف: 2
البصرة: 15
كربلاء: 1
ديالى: 1
واسط: 2
نينوى: 20
ميسان: 4
الوفيات: 28 حالة
بغداد/ الرصافة: 9
بغداد/ الكرخ: 5
مدينة الطب: 2
النجف: 1
السليمانية: 5
كركوك: 1
واسط: 1
الديوانية: 1
البصرة: 1
ميسان: 1
بابل: 1
مجموع الإصابات: 12366
مجموع حالات الشفاء: 5186
الراقدين الكلي: 6834
الراقدين في العناية المركزة: 69
مجموع الوفيات: 346
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