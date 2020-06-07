2020/06/07 | 18:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الانبار توضح بشأن الإصابات الـ 22 بكورونا في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 18:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الانبار توضح بشأن الإصابات الـ 22 بكورونا في المحافظة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الانبار توضح بشأن الإصابات الـ 22 بكورونا في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).