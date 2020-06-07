2020/06/07 | 18:24 - المصدر: وكالة ناس
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء الجنوب: 4 ساعات تجهيز مقابل 2 قطع بسبب عطل خط عمارة - واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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