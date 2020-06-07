المالكي يعزي بوفاة القائد الفلسطيني المجاهد عبد الله شلح

2020/06/07 | 18:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث نوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية في العراق رسالة تعزية الى زياد نخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين برحيل القائد ال...

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