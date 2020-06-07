تفجير في القامشلي تضاربت الأنباء حول أسبابه

2020/06/07 | 18:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضاربت الأنباء حول تفجير وقع عصر اليوم الأحد، بمفرق حي حلكو جنوبي مدينة القامشلي، أدى إلى مقتل شخص لم تحدد هويته حتى اللحظة.وأفاد عناصر قوّات الأمن الداخلي (الأسايش) التابعين للإدارة الذاتيّة بأن «الانفجار ناجم…

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