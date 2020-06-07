أسعار النفط: أوبك تتفق مع شركائها على تمديد خفض الإنتاج لشهر إضافي

2020/06/07 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة )… اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” مع شركائها من خارج التكتل على تمديد خفض إنتاج النفط لشهر إضافي حتى نهاية يوليو/تموز.واتخذ القرار في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس عقد أمس السبت.ويأمل مراقبون أن تسهم عمليات خفض الإنتاج في استقرار أسعار الذهب الأسود، بعد تراجع كبير في الطلب جراء تفشّي وباء […]

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