2020/06/07 | 18:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز “فلسطين ضاعت منا بقوة السلاح، ولن نردها إلا بذات القوة”.هذه المقولة للأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الراحل د.رمضان عبدالله شلّح.تعكس الارتباط الوثيق بين ابن حي الشجاعية بقطاع غزة، حيث وُلد عام 1958، وبين فكر المقاومة.المقاومة التي اتخذها شلّح خياراً أوحداً لتحرير أرضه، خياراً غير قابل للمساومة، حتى لو كان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هو رمضان شلّح ؟.. أمين ‘الجهاد’ المقاوم الذي هابته ‘اسرائيل’ وأميركا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هو رمضان شلّح ؟.. أمين ‘الجهاد’ المقاوم الذي هابته ‘اسرائيل’ وأميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).