عادل إمام يعتذر لحمدي الميرغني والسبب؟

2020/06/07 | 18:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… كشف المخرج رامي إمام تفاصيل مشهد ضرب حقيقي لم يكن موجودا ضمن السيناريو، جمع الفنان عادل إمام وحمدي الميرغني، موضحا أن المشهد الذي يعنّف فيه الزعيم، الميرغني، احتوى على عبارات ارتجالية من الزعيم، كما قام بضرب حمدي دون أن يكون ذلك موجودا في السيناريو.وقال رامي خلال استضافته مع الميرغني في برنامج تلفزيوني : “أستاذ […]

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