2020/06/07 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان،الاحد، عن تسجيلها ( 39) إصابة جديدة واربع حالات شفاء وحالة وفاة واحدة بفايروس كورونا المستجد.وقال بيان الدائرة إنها سجلت اليوم ٣٩اصابة جديدة في مركز المدينة موزعة على المناطق ( ابو رمانة ، قطاع 28 ، حي المعلمين القديم حي الحسين القديم ، قطاع 30 ، حي الرفاق ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان تسجل 39 أصابة و4 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان تسجل 39 أصابة و4 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).