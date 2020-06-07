مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي يطلق المبادرة الأعلامية الوطنية لمواجهة كورونا

2020/06/07 | 19:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، اليوم الاحد، المبادرة الإعلامية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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