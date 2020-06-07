شرطة واسط تفرض حظرا شاملا للتجوال اعتباراً من 12 بعد منتصف الليل وحتى اشعار اخر

2020/06/07 | 19:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت قيادة الشرطة في واسط، اليوم الأحد، فرض حظر شامل اعتباراً من 12 بعد منتصف الليل وحتى اشعار اخر، وذلك على خلفية تسجيل المحافظة 97 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.وذكرت قيادة الشرطة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنه “تقرر ان يكون يوم غد الاثنين وحتى اشعار اخر، حظر شامل وتام […]

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